Несмотря на взятие отдельных населенных пунктов, наступление российской армии на востоке Украины нельзя назвать успешным. оккупанты понесли на данном направлении значительные потери и не выполнили поставленные в начале наступления задачи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Неназванный высокопоставленный американский военный в ходе брифинга также отметил, что россияне ведут наступление в Луганской и Донецкой областях не по графику. По его словам, войска РФ достигают очень постепенного, ограниченного и высокозатратного прогресса на некоторых небольших участках Донбасса, они сильно отстают от собственного графика и не могут достичь своих целей. Кроме того, он подчеркнул, что в последние недели ВСУ начали наносить врагу ощутимых контрударов в ответ. В частности, по складам боеприпасов россиян. Во многом успехи украинских военных в США связывают с эффективным применением РСЗО, переданных союзниками. Ранее эксперты Института изучения войны предположили, что оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.