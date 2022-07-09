Погода в Украине принесет в ближайшие два дня неприятную и опасную погоду. Синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, шквальный ветер и местами возможен град. Часть областей окажется в зоне холодного воздуха и температура резко упадет. Какая погода ждет украинцев на выходных – читайте в материале ниже. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу грозами накроет почти всю страну, будет сухо только на востоке страны и в Крыму. Температура воздуха самая низкая будет в западной части страны – от +21 до +24 градусов. В центре и на севере от +23 до +27 градусов. В южной части и на востоке днем воздух прогреется до +30+34 градусов. В Киеве 9 июля пройдет сильная гроза, дождь возможен ночью и днем. Температура воздуха в ночные часы составит +16+18 градусов, днем ожидается +24+26 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 9 июля В воскресенье грозы и сильные проливные дожди охватят все области Украины, кроме Винницкой, а температура начнет стремительно падать, жара сохранится только на востоке. Ночью в западной части похолодает до +10+13 градусов, днем там ожидается от +19 до +22 градусов. На севере и центральной части ночью прогнозируется от +14 до +17 градусов, днем от +23 до +26 градусов. На юге ночью будет +17+19 градусов, днем от +26 до +29 градусов. На востоке ожидается от +29 до +33 градусов. В Киеве 10 июля пройдет сильнейшая гроза. Ночью в столице ожидается от +14 до +16 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 10 июля А что будет с погодой дальше? Дожди и грозы отступят только ко вторнику-среде. Но температура воздуха снизится во всех регионах страны. К концу следующей недели ожидается днем не больше +24+27 градусов. Жара вернется не раньше следующих выходных. Кстати, раньше мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на июль. А также мы писали, что в Украине идет похолодание с дождями.