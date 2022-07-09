Николаев в субботу, 9 июля, с утра подвергся обстрелу российских войск во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Российские войска вели обстрелы города и области со стороны временно оккупированной Херсонской области. В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов, после некоторых начались пожары. Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВВА Виталия Кима, оккупанты перерабатывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.