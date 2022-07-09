Польша намерена к 15 июля завершить возведение стены на границе с Беларусью. Общая протяженность ограждения составляет почти 300 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Мы ожидаем завершения строительства 15 июля. Мы продлили контракты с субподрядчиками по объективным геологическим причинам, которые проявились во время установки опор", — сообщил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик. Сообщается, что самой большой проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтопления. Строителям осталось проложить 7 километров заграждения. Установка электронных систем наблюдения и контроля на ограждении высотой в пять метров с польской стороны продлится до середины сентября. Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением составила около 400 млн. долларов. Напомним, ранее Качинский также говорил, что Россия тоже обязана выплатить репарации за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.