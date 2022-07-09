Самые развитые страны мира не могут отвлечь взгляд от развязанной Россией войны в Украине, в том числе из-за непрогнозируемых последствий для мировой экономики. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД. "G20 не может отвлечь взгляд от войны в Украине, потому что она напрямую влияет на мировую экономику. Война влияет на нас всех и может привести к глобальной рецессии, если мы не примем меры", — подчеркнула колонна. По ее словам, война России против Украины – это новый шок для мировой экономики. И ответственность за все последствия мира лежит исключительно на РФ. Министр также уверена, что Москва удерживает население мира в заложниках, блокируя экспорт украинского зерна. То же, по ее словам, касается экспорта энергоресурсов: Россия решает создать искусственный дефицит поставок, чтобы повлечь за собой резкий рост цен, чтобы Путин мог пополнять свой военный бюджет. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.