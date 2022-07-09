Эксперты Института изучения войны предполагают, что оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении подразделений и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции. Потому они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий. Но, осознавая опасность перехвата украинскими войсками оперативной инициативы, подразделения российской армии продолжают проводить ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта. Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.