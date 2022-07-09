Корабельная группировка противника в связи с ухудшением погоды в акватории Черного моря сократилась почти вдвое. На боевом дежурстве остались два надводных и один подводный ракетоноситель, а также три больших десантных корабля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Всего же войска РФ готовы запустить до 20 крылатых ракет типа "Калибр". Также сильным ветром в Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман две морские мины. Благодаря оперативному реагированию обе мины были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил. Напомнив, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено. Причем, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.