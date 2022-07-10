В Украине сегодня, 10 июля, погода будет с атмосферными фронтами. Будут идти дожди, иногда возможен град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, погода в Украине будет с дождями, сильным ветром и грозами почти по всей территории. Кое-где град. При этом в Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях меньше вероятности дождей. Ветер северо-западный, умеренный, а кое-где порывистый. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+18, днем +24+28 градусов; на западе ночью +11+15 градусов, а днем +20+24; в восточных областях ночью +16+20, днем +29+31 градус; на юге страны ночью +16+19 градусов, а днем +26+29; в центральных областях ночью +14+18, днем +25+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15+17, а днем +24+26. Напомним, ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в июле 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.