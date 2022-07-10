Объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Они утверждают, что глава правительства принял отставку более 50 чиновников своего правительства "в печали, а не в гневе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph. По информации газеты, Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин. Он думает, завершить ли политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терези Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом. Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения Джонсона главой МИД. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов. Как отмечает The Telegraph, Борис Джонсон столкнулся с жилищной проблемой. После отставки ему предстоит покинуть резиденцию на Даунинг-стрит. Его собственное жилье сдано в аренду. Ранее бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на должность нового лидера консерваторов и премьер-министра страны. Ряд отставок привел к тому, что Борис Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с поста. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени. О том, что это значит для украинской стороны — в материале "Джонсон идет, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине".