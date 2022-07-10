Гороскоп 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым не повезет этим летом. Астрологи говорят, что их ждут удары судьбы, но благодаря мудрым решениям им удастся справиться с неурядицами. Об этом пишет Sante Plus. Близнецы Красноречивые и коммуникабельные Близнецы этим летом могут замкнуться в себе из-за проблем, посыплющихся на их головы. Наибольшие неприятности доставит им личную жизнь. Они вдруг поймут, что чувства к партнеру начали угасать. Однако вместо того чтобы поговорить и разобраться, Близнецы будут отмалчиваться, что может привести к разрыву отношений. Дева Дева будет искать общества своих близких, чтобы провести лето в компании, но ее динамизм в восторге разделят не все. Этот "маниакальный" и требовательный по своей природе знак будет испытывать раздражение из-за непредвиденных событий. Его маниакальная сторона будет толкать его на желание контролировать все в своей жизни, вплоть до мелочей. Поскольку Дева не любит менять свои планы, она рискнет сформулировать упреки окружающим. Таким образом, может возникнуть напряженность и конфликты с очень близкими людьми. Водолей Этим летом этого Водолея ждут проблемы в любовной жизни. Ему будет трудно быть преданным в своих отношениях, что создаст напряжение в паре. Уроженец этого знака очень привязан к своей свободе и независимости и потому боится обязательств. Водолей может осознать, что ему некомфортно в его отношениях, и поэтому подумать о разрыве, несмотря на чувство, которое он испытывает к партнеру. Раньше мы писали, какие знаки Зодиака считаются лучшими любовниками и любовниками. Также сообщалось о лучших любовницах по знаку Зодиака.