Японцы в воскресенье принимают участие в выборах в верхнюю палату, на которых руководящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) может получить всплеск поддержки на фоне убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Абэ, Современный лидер Японии, руководивший дольше всех других политиков, занимающих этот пост, был убит в пятницу во время выступления в поддержку местного кандидата в западном городе Нара. Это убийство в стране осуждают как нападение на саму демократию. Выборы на местах обычно воспринимаются как проверка позиций по отношению к действующему правительству, и последние опросы общественного мнения уже указали на высокие показатели руководящего блока во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, который считается протеже Абе. Пока Страна унывает, и ЛДП, и ее младший партнер по коалиции, Консервативная партия "Новая Комейто" могут выиграть от потенциальной волны симпатий, считают политологи. "Руководящая коалиция ЛДП – Комейто уже была на пути к крепкой победе, – сказал Джеймс Брейди из компании Teneo, на которого ссылается информагентство. – Волна симпатий сейчас может повысить преимущество"» В пятницу после убийства Абэ агитацию прекратили, но политики возобновили предвыборную деятельность в субботу. Когда Кисида появился на агитационном мероприятии в городе юго-западнее Токио, присутствие полиции было усилено, и на месте установили сканер для обнаружения металла – необычная мера безопасности в Японии. Избирательные участки открылись в 7 утра (22:00 GMT в субботу) и закроются в 20:00. (11:00 GMT). СМИ сообщают, что сейчас проголосовало 15,3% избирателей. Сильный результат на выборах мог бы помочь Кисиди укрепить свое правление, предоставив бывшему банкиру из Хиросимы шанс осуществить свои цели по увеличению расходов на оборону. Напомним, убийство произошло во время предвыборного митинга 8 июля. Тецуя Ямагами – бывший моряк японских Сил самообороны – выстрелил политику в спину. На допросе он говорил, что первоначально планировал убить главу религиозной организации, обвиняемого в финансовых трудностях своей семьи. Тецуя Ямагами решил убить господина Абе, потому что считал его причастным к этой организации.