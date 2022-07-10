10 июля православный мир чтит память святого Самсона. Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого праздника. Святой Самсон – образец христианского милосердия, безграничной и жертвенной любви к людям. Он жил в V-VI веках. Родился в богатой Римской семье, выучился на врача и лечил бедных. После смерти родителей Самсон раздал свое имущество и поселился в пустыне рядом с Константинополем. Его дом всегда был открыт путешественникам и нуждающимся в какой-либо помощи людям. Когда император Юстиниан заболел, во сне он увидел старца и услышал, что только тот исцелит его. Самсон одним прикосновением и молитвой излечил правителя. После этого император по его просьбе приказал построить дом. Самсон прожил долгую жизнь. До последних дней он помогал нуждающимся людям. Также в честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 10 июля – Самсон Сеногний. От количества заготовленного сена зависит, как переживет зиму домашний скот. Потому весь день люди проводят в поле. Взрослые косят траву, а дети разлагают ее на земле, чтобы она быстрее высохла. Сегодня люди молятся святому Самсону. Они просят его, чтобы день прошел без дождя, который усложняет или делает невозможным покос. Главные приметы этого дня Кудрявые облака плывут с севера – до засухи, а с запада – до непогоды. Если на конском щавеле видны капли сока, то в течение трех дней уйдет дождь. Если цветки звезды утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь. Вьюнок закрыл лепестки – к скорой непогоде. Скошенная трава зеленая – до хорошего урожая гречихи, а почерневшая – до урожая проса. Что нельзя делать в этот день Обманывать. В этот день под строгим запретом любая ложь. Подбирать деньги, лежащие на улице. Долго смеяться, глядя в зеркало. Бросать в стирку вещи красного цвета. Кто сегодня празднует именины Поздравьте с днем ангела таких людей – Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна. Раньше мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также читайте о календаре выходных и праздников на июль 2022 года. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.