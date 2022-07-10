"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Как отмечается, поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Напомним, ранее "Укрзализныця" срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву. Позже в УЗ организовали подвоз пассажиров дополнительным транспортом. Добавим, что Укрзализныця не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.