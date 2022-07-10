В США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме, полиция эвакуировала жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. ЧП произошло на заводе сжиженного природного газа (СПГ) OneOk в городе Медфорд. По предварительным данным, пострадавших нет. Жители соседних домов эвакуированы. Другие подробности происшествия не приводятся. Напомним, завод по производству сжиженного природного газа Freeport LNG вынужден был закрыться на несколько недель после взрыва. Авария на заводе на побережье Мексиканского залива в Техасе вызвала рост цен на газ в Европе. Ранее в городе Роктон в американском штате Иллинойс произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.