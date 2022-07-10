Погода в Украине в воскресенье, 10 июля, будет дождливая и даже с грозами. В частности, без осадков будет только в Луганской, Одесской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр. По данным прогноза, прохладная погода будет на Буковине — +19…+21. В Центральной и Восточной Украине, а также на Юге синоптики прогнозируют дожди и грозы. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях обещают +29…+31. В остальных регионах — в среднем +21…+31. В Киеве в воскресенье пройдет дождь, ветер северо-западный 5 — 10 метров в секунду. Температура в столице будет достигать показателей +24…+26.

Прогноз погоды в Украине на 10 июля. Синоптики Наталья Диденко рассказала, что воскресенье принесет дожди с проливными дождями и даже градом. "Температура воздуха распределится завтра следующим образом: прохладнее всего будет 10 июля в западных областях, +18..+23 градуса, в Карпатах +9…+15 градусов, а жара еще будет на Востоке и в Приазовье, +26. ..+31, в Луганской и Запорожье до +33 градусов", — написала она. По словам Диденко, в ближайшее время в Украине будет преобладать прохладная погода. Однако во второй половине следующей недели температура воздуха снова поднимется. Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на июль. Также читайте о календаре праздников и выходных на июль 2022 года.