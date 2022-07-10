Российская корабельная группировка в Черном море содержит более 15 крылатых ракет, готовых к запуску по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг". Как отмечается, в Черном море, на страже северо-западной его части оккупанты покинули два корабля из более чем полутора десятков ракет типа "калибров" а также три больших десантных корабля. Днем ранее корабельная группировка противника в связи с ухудшением погоды в акватории Черного моря сократилась почти вдвое. На боевом дежурстве остались два надводных и один подводный ракетоноситель, а также три больших десантных корабля. Напомнив, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено. Причем, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.