Российские оккупанты предположительно усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Уточняется, что хотя у россиян есть оперативная пауза, они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений. В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска. Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников. Напомним, российские оккупанты в течение всего дня обстреливают населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеского огня в регионе разрушены дома, пострадали люди. Есть погибшие мирные обитатели. В субботу, 9 июля, в Донецкой области три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.