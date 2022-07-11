В Украине сегодня, 11 июля, по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в восточных и северо-восточных областях умеренные, местами дожди и грозы. При этом днем в отдельных районах град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. На остальной территории небольшие кратковременные дожди (ночью местами), местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+17, днем +20+23 градуса; на западе ночью +8+13 градусов, а днем +18+22; в восточных областях ночью +16+20, днем +21+26 градусов; на юге страны ночью +15+19 градусов, а днем +25+29; в центральных областях ночью +12+16, днем +25+27 градусов.Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16 градусов, ночью +23+25. Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, каким летом в этом году следует ждать украинцам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.