Российская ракета в понедельник утром попала в шестиэтажный жилой дом в центре Харькова, разрушен подъезд с 1 по 6 этажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". По данным ГСЧС, по состоянию на 06:30 информации о погибших или раненых не поступало. Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Харькове с 00:23 до 04:46. В целом было слышно три взрыва, первый раздался около 03:32. Спасатели обнаружили под завалами пожилую женщину. Отметим, что одновременно взрывы гремели в Николаеве. Официальной информации о жертвах и пострадавших, а также разрушениях нет. Как сообщили ранее в ОВА, за последние сутки Харьков и область снова страдали от ракетных ударов, в результате чего погиб 1 человек, еще 10 были ранены. Также была разрушена школа и дома. Напомним, что российские войска обстреляли Харьков ракетой, оставляющей обманный след. Мэр Харькова заявляет, что город обстреливают как по расписанию, по несколько раз в сутки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.