Миллионам сирийцам грозит голод из-за вето России в Совбезе ООН на продление помощи. Срок мандата на поставки истекает в воскресенье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По словам дипломатов, Ирландия и Норвегия все еще работают над достижением компромисса, но голосование маловероятно, поэтому масштабная операция ООН по оказанию помощи будет закрыта. В 2020 году мандат закончился, но был продолжен днем позже с пятой попытки Совбеза. Глава программы ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс заявил, что операция по доставке помощи, включая пищевые продукты, лекарства и жилье, была спасательным кругом. "Если она не может продолжаться, люди умрут", – заявил он. Россия наложила вето на продление помощи для 4 млн сирийцев на один год в пятницу, а затем потерпела неудачу в своем стремлении продлить его на шесть месяцев, что потребовало бы от 15 членов принять новую резолюцию в январе. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили, что продления на шесть месяцев недостаточно для того, чтобы группы помощи могли эффективно планировать и действовать. В свою очередь заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия и дальше будет налагать вето на любой текст, кроме своего. Он сказал, что Россия не пытается сорвать операцию ООН, а просто хочет сделать ее более эффективной и прозрачной. Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно отчету европейских институтов, опубликованному газетой El País, война в Украине угрожает миру катастрофическим голодом и миграционным кризисом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.