К 1 сентября количество украинских детей в польских школах и детских садах может достигнуть 400 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек. По его словам, Польша и дальше готова принимать маленьких украинцев. "Мы приняли 200 тысяч, из них 160 тысяч – в школы и 40 тысяч – в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч может присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с Министерством внутренних дел и администрацией", – заявил министр. Напомним, в Польше с июля изменяются правила пребывания для украинских беженцев. Соответствующие изменения в законе подписал президент Анджей Дуда. Раньше мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.