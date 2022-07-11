Гороскоп с 11 по 17 июля 2022 года расскажет о знаках Зодиака, на которые свалится неожиданное везение на этой неделе. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Тельцам на этой неделе "зеленый" свет во всем. Если не продвижение по карьерной лестнице, так похвала и протекция от начальства точно гарантирована. Приготовьтесь, на этой неделе будет море контактов, встреч и переговоров. Стрелец Стрельцам удастся открыть новый источник доходов благодаря своим связям с влиятельными людьми или перспективным идеям. Не забудьте выделить время для семьи и дома. Водолей Водолей благодаря своим креативным проектам получат неплохой доход. Ваши проекты будут под покровительством высшего начальства или влиятельных людей. Старайтесь не ставить себя выше других, поскольку вам еще с ними придется не раз сотрудничать. Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака считается лучшей любовницей. Также мы писали о парах знаков Зодиака, которые не подходят друг другу ни в любви, ни в работе, ни в дружбе.