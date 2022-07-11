В Бразилии перед выборами был застрелен представитель оппозиционной Рабочей партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Представитель Рабочей партии Марсело Арруда праздновал свой день рождения в городе Фос-де-Игуасу, штат Парана, на юге страны, когда его застрелил Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, заявивший о поддержке действующего президента Жаира Болсонара. Арруда выстрелил в ответ и успел убить нападающего. По информации агентства, смерть двух мужчин может стать плохим признаком перед предстоящими в октябре выборами, обещающими стать очень напряженными. Бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва является кандидатом в президенты от рабочей партии и сейчас опережает в опросах Болсонара. Ранее подверг критике действующего президента Жаира Болсонара за то, что он разрушает страну. Лула заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в октябре 2022 года. Болсонару объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава Бразилии также назвал Синдзо Абе "блестящим лидером и великим другом страны".