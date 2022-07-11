В понедельник утром, 11 июля, в Харькове и Николаеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". В областях сработали сигналы воздушной тревоги. Жителей просят оставаться в укрытиях. Обновлено 04:47 Российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части Харькова. На месте работают сотрудники ГСЧС. Здание разрушено частично. Спасли пожилую женщину, она была под завалами. Как сообщили ранее в ОВА, за последние сутки Харьков и область снова страдали от ракетных ударов, в результате чего погиб 1 человек, еще 10 были ранены. Также была разрушена школа и дома. Напомним, что ранее российские военные обстреливали Харьков ракетой, оставляющей обманный след. Мэр Харькова заявляет, что город обстреливают как по расписанию, по несколько раз в сутки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.