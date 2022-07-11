Министерство обороны Тайваня опровергло информацию о поставках в Украину минометных снарядов калибром 60 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию ICRT. Опровержение наступило после публикации рядом российских и украинских СМИ фотографий минометных снарядов, на которых изображены традиционные, а не упрощенные китайские иероглифы. В Министерстве обороны Тайваня заявили, что сообщение является «ложным», а серийные номера на снарядах отличаются от стоящих на вооружении страны. В МИД Тайваня добавили, что осуждают войну России в Украине. При этом военная помощь оказывается любой стране в соответствии с общей внешней политикой Тайваня и в сотрудничестве с Министерством иностранных дел. Напомним, в апреле министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву анонсировал помощь для Киева в размере 8 млн. долларов. О выделении средств он сообщил в ходе беседы с мэром столицы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.