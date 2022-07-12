Президент США Джо Байден намерен убедить страны ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен на бензин в мире в ходе своих встреч с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Члены Организации стран-экспортеров нефти могут сделать дальнейшие шаги по увеличению добычи нефти, несмотря на предложения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, что они вряд ли могут увеличить добычу нефти. "Мы сообщим членам ОПЕК наше общее мнение. Мы считаем, что на мировом рынке должно быть достаточное предложение для защиты мировой экономики и защиты американского потребителя", — добавил Салливан. Напомним, ранее стало известно, что США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель. Также мы писали, что Казахстан будет поставлять нефть в обход России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.