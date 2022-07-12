День Петра и Павла отмечается на Украине 12 июля. Это очень важный для христиан праздник. Что можно и нельзя делать в Праздник, традиции, приметы и у кого день ангела – читайте ниже в материале Styler. Петр и Павел – апостолы и проповедники, активно распространявшие православную веру. За это их называли первоверховными. Петр, кроме проповеднической деятельности, лечил больных и воскрешал мертвых, а Петр, по поверьям, владеет ключами Царства Небесного и закрывает и открывает ворота рая. В народе день получил название Петров , а священнослужители называют его День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. К Петру и Павлу готовились заранее. Этот день наши предки считали одним из самых важных в году. К праздничному событию готовились заранее, люди соблюдали Петровский пост, проводили генеральную уборку в домах и готовили угощение. Крестьянам не покладая рук приходилось работать от звезды к звезде, поэтому июль называли "страдень". Запрещается отдыхать на море в этот день. Нельзя в день Петра и Павла шить, вязать или вышивать. Запрещается играть свадьбу. День Петра и Павла завершается Петровским постом, но представители духовенства все равно запрещают употреблять спиртные напитки. Нельзя в этот священный день, выходя из дома, смотреть по сторонам, говорят, что это плохая примета. Главные приметы этого дня Если на Петров день ясно – год будет хорошим. Если сегодня идет дождь – то еще сорок дней будет ненастье. Если кукушка перестала ковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – осень будет затяжной. Гроза и дождь в этот день – урожай будет плохим. Сильный вихрь бывает только перед проливным дождем. Цветки мальвы в этот день составляют свои лепестки плотно, словно увядшие, стоит ожидать дождя. К слову, сегодня день ангела празднуют Петр, Павел и Симон. Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в июле 2022 года в Украине. Также мы писали обо всех выходных днях и праздниках июля 2022 года.