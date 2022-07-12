Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил со Спикером Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси признание России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дениса Шмыгаля. Глава правительства также из Пелоси рассмотрели пути конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Шмигаль также поблагодарил Конгресс за всестороннюю военную и техническую поддержку, финансовую помощь и усиление санкций. Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм. Россия может стать пятой страной в этом списке. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев. Перед голосованием за постановление в Сенате сначала его рассмотрит комитет по иностранным делам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.