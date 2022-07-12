Штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов противника в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. Также украинские вертолеты ударили по опорному пункту противника в районе Правдино и вокруг Александровки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". В результате работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ оккупанты потеряли 52 солдата, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке. Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили боеприпасы россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом с составом боеприпасов находились более 40 бензовозов с топливом. Кроме того, 10 июля украинские военные уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.