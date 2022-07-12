Ранним утром российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Сообщается о мощных взрывах во всех районах областного центра. В городе с 4:04 объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинского ПВО. Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВВА Виталия Кима, оккупанты перерабатывают ракеты из-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.