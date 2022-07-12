Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) состоится 20 июля и пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Дата новой встречи союзников озвучил министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Также глава Пентагона предоставил украинскому коллеге обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украины, в частности, подробности о новом пакете на 400 млн долларов, о котором было объявлено 8 июля. Министры также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины и обменялись мнениями по поводу будущего помощи США и союзников Украины в формате UDCG. Напомним, в США заявили, что Украину поступает вооружение с рекордной скоростью. Как сообщалось ранее, западные союзники страны по итогам встречи в формате "Рамштайн-3" объявили о поставках новых вооружений Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.