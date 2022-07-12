Вероятность прямого участия Беларуси в войне против Украины остается низкой из-за ее влияния на внутреннюю политику страны. Вторжение может изменить стабильность и даже подвергнуть сомнению выживание действующего политического режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Президент России Владимир Путин, вероятно, давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства. Ожидается, что Лукашенко продолжит предоставлять войскам РФ доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину номинальную поддержку. Как сообщалось, 10 июня в Беларуси снова активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО а-50. Также в Беларуси заметили передвижение российской колонны в сторону Украины. Речь идет о около 10 единицах техники со знаками "V" и флагами СССР. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.