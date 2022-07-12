Гороскоп с 11 по 17 июля 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым повезет с деньгами прямо на этой неделе. Новые источники прибыли, повышение зарплаты, подарки – такие сюрпризы вероятны в жизни каждого из них. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен На работе у вас все будет по высшему разряду, может, даже премия нарисуется. При этом Овнам нужно быть максимально внимательными. Вы можете быть обмануты или сами будете неправильно воспринимать информацию. Проверяйте все перед принятием решения. Стрелец Стрельцам удастся открыть новый источник доходов благодаря своим связям с влиятельными людьми или перспективным идеям. Не забудьте выделить время для семьи и дома. Водолей Водолей благодаря своим креативным проектам получат неплохой доход. Ваши проекты будут под покровительством высшего начальства или влиятельных людей. Старайтесь не ставить себя выше других, поскольку вам еще с ними придется не раз сотрудничать. Ранее астролог рассказала, что ждет каждого из нас на этой неделе в детальном гороскопе на каждый день. Также мы писали, каким трем знакам Зодиака повезет прямо сейчас.