Если вы не совсем готовы купить своим детям смартфон, но хотите дать им дополнительную свободу при отслеживании их активности, смарт часы для детей — идеальный компромисс.

Смарт часы имеют встроенный шагомер, поэтому вы можете следить за физической формой своих детей, чтобы убедиться, что они принимают здоровые решения, а некоторые из них делают все возможное с помощью встроенных упражнений.

Крутые умные часы для детей имеют многие из тех же функций, что и взрослые умные часы, но с ориентированным на детей дизайном и надежностью. Родители часто используют умные часы, чтобы следить за своими детьми, когда они в школе или дома у друзей. Это отличный вариант для детей, которые слишком малы для мобильного телефона.

Детские смарт часы с gps, некоторые из моделей имеют фитнес-трекер, включают в себя игры и обучающие приложения. Они станут отличным подарком для детей, но вам нужно решить, какие функции вы хотите и в чем нуждаетесь.