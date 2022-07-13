Если вы не совсем готовы купить своим детям смартфон, но хотите дать им дополнительную свободу при отслеживании их активности, смарт часы для детей — идеальный компромисс.
Смарт часы имеют встроенный шагомер, поэтому вы можете следить за физической формой своих детей, чтобы убедиться, что они принимают здоровые решения, а некоторые из них делают все возможное с помощью встроенных упражнений.
Крутые умные часы для детей имеют многие из тех же функций, что и взрослые умные часы, но с ориентированным на детей дизайном и надежностью. Родители часто используют умные часы, чтобы следить за своими детьми, когда они в школе или дома у друзей. Это отличный вариант для детей, которые слишком малы для мобильного телефона.
Детские смарт часы с gps, некоторые из моделей имеют фитнес-трекер, включают в себя игры и обучающие приложения. Они станут отличным подарком для детей, но вам нужно решить, какие функции вы хотите и в чем нуждаетесь.
Такие функции, как автоматический ответ, видеозвонки и текстовые сообщения, позволяют родителям общаться со своими детьми разными способами. Другие умные часы отправляют уведомления, когда дети покидают определенную зону. Некоторые из них, которые по функциям находятся на границе детского и взрослого, позволяют детям отвечать и отправлять звонки и диктовать тексты, что делает их отличными смарт-часами с текстовыми сообщениями для детей.
Умные часы для детей нуждаются в надежности и функциях, которые соответствуют желаемой цели детей и родителей. Имея это в виду, мы определили следующий функционал:
Долговечность: детские часы должны выдерживать грубое использование. Приоритет силиконовые или резиновые браслеты.
Функции отслеживания и связи. Многим родителям нужен способ следить за своим ребенком, когда он находится вдали от дома. Смарт-часы с точными функциями GPS, функцией звонков и текстовых сообщений позволяют детям и родителям оставаться на связи.
Родительский контроль: смарт-часы с приложениями, которые позволяют родителям отключать доступ к играм или следить за тем, когда и чем занимаются дети, помогают родителям оставаться в курсе использования. Некоторые модели также позволяют родителям видеть историю местонахождения ребенка или уведомления, когда ребенок выходит из определенной зоны.
Заключение. Во-первых смарт-часы, это отличная альтернатива телефону для слежения за ребенком. Во-вторых, это то, чем ваш малыш будет гордиться и гарантирует, что он действительно будет носить это. Плюс для детей младшего возраста, которые часто чувствуют себя обделенными миром гаджетов, заключается в том, что им понравится носить умные часы, делая их надежными и стильным и похожими на взрослых.