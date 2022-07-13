Европейский Союз изучает возможность предоставления Украине очередного транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду". "С начала вторжения Мы предоставили два миллиарда евро военной помощи Украине через Европейский фонд обеспечения мира, в частности, первую в истории возможность предоставления летального оружия. И мы обсуждаем выделение пятого транша в размере 500 миллионов евро", – заявил Саннино. Он также отметил, что Евросоюз остается сильным и сплоченным перед лицом российской агрессии и готов координировать предоставленную Украине военную помощь в рамках формата "Рамштайн". Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз окончательно согласовал выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в 1 млрд евро. Украина должна получить эти деньги до конца июля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.