Во Франции из-за засушливой и жаркой погоды вспыхнули лесные пожары. Только в регионе Ландирас уже выгорело 600 гектаров насаждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV. Отмечается, что в юго-западном департаменте Франции Жиронди вспыхнуло несколько пожаров. Ветер препятствует работе пожарных, к борьбе со стихийным бедствием привлечены более 80 человек. Также задействовано не менее 30 пожарных машин и специальный самолет. В районе Ля-Тест-де-Бюш пожаром охвачены 70 гектаров, но скорость распространения значительно выше, чем в Жиронде. Для ликвидации пожаров задействовано 80 пожарных, несколько десятков транспортных средств и два самолета. Напомним, РБК-Украина писала, что Франция планирует заморозить цены на газ для населения. Между тем, президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет продвигать санкции на поставки российского газа, поскольку Франция от него не зависит. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.