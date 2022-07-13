Германия полностью прекратит закупать российские угли 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря, что ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны. Об этом заявил заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Ключевой задачей немецкого правительства является восполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров российского газа. По словам Кукиса, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% от нефти от годового потребления страны. Он добавил, что сейчас Германия ищет альтернативу российским поставкам – такой альтернативой могут стать США и Катар. "Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, знают, что избавится от этой зависимости — дело не тривиальное, но мы этого добьемся через несколько месяцев", — заявил Кукис. Напомним, Россия смогла продавить Германию и Канаду на точечное смягчение санкций, вернув газовую турбину для "Северного потока-1". Детальнее о том, почему Запад пошел на уступки, станет ли это опасным прецедентом для новых послаблений и как Москва шантажирует Европу энергетическим оружием — читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.