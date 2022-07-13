В Украине сегодня, 13 июля, на большинстве территорий ожидаются дожди и грозы. Днем местами похолодает до +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях умеренные, местами сильные дожди, днем в центральных областях местами умеренный дождь и гроза. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+15, днем +16+21 градус; на западе ночью +11+14 градусов, а днем +17+25; в восточных областях ночью +13+16, днем +24+28 градусов; на юге страны ночью +13+17 градусов, а днем +25+27; в центральных областях ночью +12+15, днем +18+22 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями. Умеренный, местами сильный дождь, ветер скоростью 7-12 м/с. Столбики термометра ночью покажут +13+15, а днем +16+18 градусов. Напомним, вчера в Киеве разгулялась непогода, улицы залило из-за мощного дождя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.