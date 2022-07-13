13 июля 2022 года отмечается Собор Двенадцати апостолов, вспоминаемый ежегодно после Петра и Павла (12 июля). В народном календаре этот день издавна именуют Полупетро, Маковка лета, Двенадцать апостолов. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler. Важные традиции 13 июля Когда-то у наших предков был интересный обычай. Они в этот день поднимались на ближайший холм и двенадцать раз кланялись солнцу. День проводили по работам в огороде, в частности, по сенокосу. Особое отношение 13 июля к куриным яйцам. Они считаются очень полезными. Надо обязательно съесть вареное яйцо, а если отправляетесь в путешествие, возьмите вареные яйца в дорогу. Этот день нужно посвятить добрым делам. Если сегодня совершить добро, оно вернется вам вдвойне. В этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды. Что нельзя делать в этот день? Не стоит вспоминать плохие события и обиды. Вам стоит отпустить все плохое, которое вы затаили. Нельзя ссориться и спорить с близкими, иначе вы точно надолго поссоритесь. Пить алкоголь сегодня противопоказан. Есть можно все что угодно, потому что Петров пост закончился. Также под запретом уборки и стирки, а вот другую работу делать можно. Не рекомендуется стричь волосы – считается, что это отнимает силы. Не стоит назначать встречи в первую половину дня, иначе они плохо закончатся. Приметы на 13 июля Желтые облака – к дождю, серые – к сильному ветру, белые – будет жарко и засушливо. Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – жди осадков. Считается, что с этого дня лето катится навстречу зиме. Сон с 12 на 13 июля – вещий. Он исполнится в девятый день. Именины отмечают владельцы следующих имен: Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест, Якуб. Раньше мы писали, за что нужно молиться каждый день в июле 2022 года. Также синоптики рассказали, какая будет погода в июле.