Войска РФ в последние дни предприняли попытки наступления к северу от Славянска, к востоку от Северска и к северу от Харькова. Благодаря слаженной работе ВСУ попытки продвинуться вперед по всем направлениям были провалены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. По мнению экспертов, российские подразделения пока остаются на оперативной паузе, продолжая перегруппировку сил, также часть войск отведена на отдых, переоборудование и восстановление. Регулярные обстрелы критических районов на востоке Украины аналитики ISW объясняют тем, что оккупанты пытаются создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки. Ранее сообщалось, что штурмовики ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.