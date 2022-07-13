Украина и Румыния подписали соглашение о строительстве моста через реку Тиса, который соединит село Белая Церковь Закарпатской области и город Сигета-Мармация. Новая конструкция должна заменить деревянный мост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС. Согласно договоренностям двух стран новый мост должен открыть Регион для трансграничной торговли и международных логистических маршрутов. Ранее движение между двумя странами в округе осуществлялось по деревянному мосту 2000 года постройки. Новый мост состоит из двух параллельных 260-метровых построек, с двумя полосами движения в каждом направлении. Стоимость проекта составит около 30 млн. евро, ввести в эксплуатацию его должны через два года. Напомним, из-за российской блокады Черного моря Украина не может вывозить зерновые через свои порты. Часть вывозится поездами в Румынию, откуда зерно уже идет по морю в другие страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.