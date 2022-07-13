Сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Укравтогаз", обслуживающая машины на сжиженном метане (CNG), возобновила работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтогаза". С 12 июля реализация сжиженного газа метана возобновлена в 27 городах преимущественно центральных и западных областей. Также Укравтогаз ведет работы по запуску реализации CNG еще на четырех заправочных станциях в Виннице, Кременчуге, Шостке и Гайсине. Сеть АГНКС "Укравтогаз" прекратила коммерческую заправку автотранспорта еще в феврале до вторжения РФ в Украину. Затем, с начала лета, компания возобновила работу своих станций, но в июле снова временно их закрывала. Напомним, автогаз за июнь подешевел почти на 20%. Некоторые АЗС продают его по 35–36 гривен. Также есть предпосылки для понижения цен на дизтопливо на 4-5 гривен за литр. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.