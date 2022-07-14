Более 40 стран мира, включая Германию, Францию, Италию, США, Великобританию, Японию, Австралию, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, которая обратилась в Международный Суд ООН с иском против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, опубликованное сайтом Еврокомиссии. Страны заявили о поддержке иска Украины, инициировавшего рассмотрение в Международном Суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. С помощью этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида совершать военные действия в Украине. Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года. "Если Россия не выполнит решение суда от 16 марта, это будет представлять собой еще одно нарушение международного права", – констатируется в совместном заявлении стран. В документе указывается, что Россия должна отвечать за свои действия. Заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в ее рассмотрении в Международном Суде ООН. Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных в ходе вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями. Напомним, недавно страны-члены Европарламента поддержали резолюцию по созданию трибунала для военных преступлений России против Украины. Добавим, как заявляли в МИД Британии, ее страна открыта для идеи создания Международного криминального трибунала для России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.