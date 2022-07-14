Премьер-министр Словении Роберт Голоб признал, что отправка по Украине советских танков, запланированная Любляной в обмен на новую технику от Германии, затянулась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv. По его словам, подобная ситуация была вызвана сменой словенского руководства после прошедших еще в апреле парламентских выборов. "К сожалению, поставки вооружений Украине немного затянулись, потому что у нас происходила смена правительства. Но мы взялись за это решительно и уже отправили одну партию танков на Украину", — отметил Голоб. Как указывает издание, именно ФРГ столкнулась с критикой на фоне задержки поставок Киеву вооружений со стороны Словении и ряда других европейских государств. Связано это с тем, что Берлин отказался от прямых поставок своих танков Украине, запустил схему обмена с другими странами Евросоюза – она заключается в том, что те передают украинской стороне свою старую технику, а получают новые немецкие вооружения. При этом Шольц, выступая на пресс-конференции с Голобом, подчеркнул, что стороны рассчитывают ускорить свои переговоры по вопросу обмена военной техникой, чтобы добиться быстрого прогресса в рамках помощи Киеву. "Украина будет постоянно нуждаться в всесторонней поддержке в защите от агрессии", — заключил канцлер. Неделю назад Шольц заявил, что Германия планирует поставлять Украине самое современное вооружение. Поэтому скорость поставки не так быстра. Ранее в СМИ сообщали, что передача Украине обещанного Германией тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недоразумений между правительствами стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.