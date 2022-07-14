Российские войска пытались атаковать острова змеиные. Два истребителя Су-27 неудачно провели бомбардировку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Как говорится, вражеские боеприпасы упали в море. "Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", — говорится в сообщении. Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге ВСУ полностью освободили Одесскую область от российских кафиров. На острове уже установлен украинский флаг.