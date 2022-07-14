В российских войсках отмечается нехватка командиров из-за серьезных потерь и отказа от участия в войне против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ. Отмечается, что речь идет о Центральном военном округе РФ. "По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина — значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", — сообщили в Генштабе. Также уже не в первый раз отмечаются случаи плохого продовольственного обеспечения оккупантов на территории Украины. Напомним, ранее стало известно, что в РФ для войны в Украине привлекают заключенных. По информации Генштаба ВСУ, с начала войны Россия потеряла около 37570 солдат. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.