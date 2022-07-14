В Николаеве прогремели мощные взрывы, всю ночь в городе звучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич. Жителей просят оставаться в укрытиях. "Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях. Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях", – написал Сенкевич. Обновлено 05:53 Военные РФ утром обстреляли Николаев: попали в ряд гражданских объектов, сообщил городской голова Сенкевич. На местах уже работают спасатели. Напомним, во вторник, 12 июля, оккупанты массированно обстреляли Николаев ракетами. Враг атаковал два медучреждения и жилые дома, ранены. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.