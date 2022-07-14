Сегодня, 14 июля, в Украину вернется тепло, но погода не будет слишком жаркая. Часть областей покроют умеренные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в части центральных и восточных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди покроют Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. На остальной территории — сухо, возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+15, днем +23+25 градусов; на западе ночью +12+15 градусов, а днем +24+28; в восточных областях ночью +13+16, днем +22+25 градусов; на юге страны ночью +15+18 градусов, а днем +27+30; в центральных областях ночью +13+15, днем +24+26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области сухо. Ветер северо-западный, до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12+14, а днем +22+25 градусов. Напомним, синоптики предупредили, что в июле в Украину придет 40-градусная жара. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.