ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям живой силы и технике оккупантов на юге Украины. За сутки было уничтожено более десятка захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". В целом, как сообщается, украинские военные уничтожили 13 кафиров, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, также беспилотник и дрон-камикадзе. "Во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был пойман с поличным и уничтожен в Великоалександровской общине до причинения вреда", — говорится сообщении. Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочную площадку в оккупированной Новой Каховке. Напомним, ночью в Новой Каховке снова взорвался склад с боеприпасами. По данным журналиста Романа Цымбалюка, Вооруженные Силы Украины накануне нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии, погибли десятки кафиров, в том числе командиры.