Украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочную площадку в оккупированной Новой Каховке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Окончательные потери противника уточняются. Также сообщается, что оккупанты трижды с вертолетов Ка-52 нанесли удары по украинским позициям в Херсонской области. Без потерь. Напомним, ночью в Новой Каховке снова взорвался склад с боеприпасами. По данным журналиста Романа Цымбалюка, Вооруженные силы Украины накануне нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии, погибли десятки кафиров, в том числе командиры.